Сайт на флeш

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен24 заявки436 просмотров

Сайт на флэш.

Дизайн будет полностью предоставлен в псд по слоям. Подробности во вложении.

Срок выполнения 1 июня.

Оплата по факту выполнения.

Плачу всегда - см. отзывы.

16 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Art133
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
16 лет назад
$4
7 дней
Справился
Всё супер, спасибо!

Заявки фрилансеров

Art133
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
16 лет назад