Нужно изготовить модуль оплаты для WASS (WebAsyst Shop-Script) через сис-му оплаты "Единый кошелек" - w1.ru Оплата 4000 р. ни каких паролей на сайт, к фтп и к бд не даю... Оплата ...
Онлайн-конструктор для интернет-магазина 4shop.com
На разовый проект требуется php программист.
Требования к кандидату:
- Знание PHP5, ООП, MVC, SQL (MySQL), HTML, XML, JavaScript, Ajax.
- Отсутвие проблем с коммуникациями (скоростной интернет, skype, телефон)
- Документирование кода по стандарту PHPDocumentor
- Умение работать с svn
- Опыт работы от 3 лет
- Плюсом будет знание движка Magento (потребуется обращение к его БД).
Подробное ТЗ и дизайн будут предоставлены.
Необходимо программирование (будет немало аякса) + верстка
Оплата - только через "безопасную сделку".
Оставляйте предложения в проекте.
Выбранным исполнителям будет отправлено ТЗ для оценки сроков и стоимости.
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