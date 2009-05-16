Онлайн-конструктор для интернет-магазина 4shop.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки276 просмотров

На разовый проект требуется php программист.

Требования к кандидату:

- Знание PHP5, ООП, MVC, SQL (MySQL), HTML, XML, JavaScript, Ajax.

- Отсутвие проблем с коммуникациями (скоростной интернет, skype, телефон)

- Документирование кода по стандарту PHPDocumentor

- Умение работать с svn

- Опыт работы от 3 лет

- Плюсом будет знание движка Magento (потребуется обращение к его БД).

Подробное ТЗ и дизайн будут предоставлены.

Необходимо программирование (будет немало аякса) + верстка

Оплата - только через "безопасную сделку".

Оставляйте предложения в проекте.

Выбранным исполнителям будет отправлено ТЗ для оценки сроков и стоимости.

AJAXHTMLJavaScriptMagentoMySQLPHPSQL
16 лет назад
dyntnt
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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