Доработать скрипт на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки220 просмотров

Необходимо доработать скрипт на пхп, обеспечивающий перевод интерфейса с английского на китайский.

Скрипт есть, работает, с комментариями.

Надо расширить функциональность.

В данном предложении я выступаю не как непосредственный заказчик, а как бывший исполнитель, который ищет нового программиста на существующий проект.

Пишите на аську 4462-четыре-9307.

PHP
16 лет назад
xavierloga
Мельников 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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