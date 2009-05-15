Доработать скрипт на php

Необходимо доработать скрипт на пхп, обеспечивающий перевод интерфейса с английского на китайский.

Скрипт есть, работает, с комментариями.

Надо расширить функциональность.

В данном предложении я выступаю не как непосредственный заказчик, а как бывший исполнитель, который ищет нового программиста на существующий проект.

Пишите на аську 4462-четыре-9307.