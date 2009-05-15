На разовый проект требуется php программист. Требования к кандидату: - Знание PHP5, ООП, MVC, SQL (MySQL), HTML, XML, JavaScript, Ajax. - Отсутвие проблем с коммуникациями (скоростной интернет, skype, телефон) ...
Доработать скрипт на php
Необходимо доработать скрипт на пхп, обеспечивающий перевод интерфейса с английского на китайский.
Скрипт есть, работает, с комментариями.
Надо расширить функциональность.
В данном предложении я выступаю не как непосредственный заказчик, а как бывший исполнитель, который ищет нового программиста на существующий проект.
Пишите на аську 4462-четыре-9307.
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