Расширение функционала для Яндекс-карт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка136 просмотров

Необходимо написать код для расширения уже существующего функционала Яндекс-карт.

Сайт с картой на движке Netcat, поэтому необходим отпыт работы с этим движком или желание вникнуть в специфику, потому как необходимый функционал карты связан именно с особенностями ядра.

Ориентировочный перечень задач:

-Вывод на метки объектов карты данных из базы сайта (название, описание, фото и.т.д)

-Написание кода, который дает возможность пользователям ставить метки-точки и метки-многоугольники на карте и сохранять эти данные в базе сайта.

-Вывод различных типов объектов с разными иконками

16 лет назад
serpolon
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nalivayev
Иван 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$45
5 дней
Отличная, быстро сделанная работа. Учтены все пожелания и требования. Очень доволен результатом, особенно учитывая нестандартность поставленной задачи. С человеком приятно работать, обязательно буду обращаться еще. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nalivayev
Иван 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад