Расширение функционала для Яндекс-карт

Необходимо написать код для расширения уже существующего функционала Яндекс-карт.

Сайт с картой на движке Netcat, поэтому необходим отпыт работы с этим движком или желание вникнуть в специфику, потому как необходимый функционал карты связан именно с особенностями ядра.

Ориентировочный перечень задач:

-Вывод на метки объектов карты данных из базы сайта (название, описание, фото и.т.д)

-Написание кода, который дает возможность пользователям ставить метки-точки и метки-многоугольники на карте и сохранять эти данные в базе сайта.

-Вывод различных типов объектов с разными иконками