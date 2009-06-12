Сделать админку для сайта завода по производству бумажных мешков.
Изменения в PHP - oscommerce проекте
Добрый день!
Требуется PHP веб-программист для применения нового дизайна и небольшие функциональные изменения и дополнения на oscommerce проект. Полное описание в приложенном документе.
В биде, пожалуйста, укажите сроки и сумму.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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