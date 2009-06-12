Изменения в PHP - oscommerce проекте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки193 просмотра

Добрый день!

Требуется PHP веб-программист для применения нового дизайна и небольшие функциональные изменения и дополнения на oscommerce проект. Полное описание в приложенном документе.

В биде, пожалуйста, укажите сроки и сумму.

Спасибо.

PHP
16 лет назад
stasm
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$200
9 дней
Все сделано качественно и в срок. Обязательно буду обращаться в будущем. Большое спасибо!
Отличный заказчик, с оплатой нет проблем!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад