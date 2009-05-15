Галерея, небольшой каталог и ява поиск

Нужно для галочки в инсте

http://icqchecker.com/html/index.html

1. Сделать поиск по сайту с использованием JAVA скрипт

2. На страничке "фото" сделать ПРОСТЕЙШУЮ галерею с загрузкой фоток (например по 5 фоток в строке) - фото увеличивается появляясь в отдельном окне

3. На страничке "снаряжение" добавляется в строку фотка с описанием (типа каталога)

Оцениваю все это в 25us$ если быстро )

работы не очень много!

оставляйте аську

все нужно чтобы было очень просто, без mysql