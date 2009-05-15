http://pro-photo.kz/ вот сайт он на вордпрессе надо, чтобы при открытии играла музыка как на флеш сайте и чтобы была кнопочка выключения звука
Галерея, небольшой каталог и ява поиск
Нужно для галочки в инсте
http://icqchecker.com/html/index.html
1. Сделать поиск по сайту с использованием JAVA скрипт
2. На страничке "фото" сделать ПРОСТЕЙШУЮ галерею с загрузкой фоток (например по 5 фоток в строке) - фото увеличивается появляясь в отдельном окне
3. На страничке "снаряжение" добавляется в строку фотка с описанием (типа каталога)
Оцениваю все это в 25us$ если быстро )
работы не очень много!
оставляйте аську
все нужно чтобы было очень просто, без mysql
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