Задача: При заходе на wordpress блог, на несколько секунд всплывает окно с сообщением только если в блоке комментариев ссылки dofollow.
Установка-настройка Webasyst, с выездом - Киев
Доброе время суток.
Нужен специалист, который приедет в указанное место в Киеве (р-н Оболонь), установит и настроит скрипт Webasyst (лицензию)
И попутно объяснит все вопросы, консультация
Установку производить один в один по этой инструкции
http://shop-scripts.ru/showthread.php?t=1003
Требования к претенденту:
- Коммуникабельность!
- Знания Webasyst (PHP, администрирование) (чтобы не было слов забыл, не знаю, позвоню узнаю, завтра если что проверим)
Оплата после того как скрипт будет полностью установлен и будет работать сайт.
Выбранный исполнитель
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