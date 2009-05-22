Установка-настройка Webasyst, с выездом - Киев

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки233 просмотра

Доброе время суток.

Нужен специалист, который приедет в указанное место в Киеве (р-н Оболонь), установит и настроит скрипт Webasyst (лицензию)

И попутно объяснит все вопросы, консультация

Установку производить один в один по этой инструкции

http://shop-scripts.ru/showthread.php?t=1003

Требования к претенденту:

- Коммуникабельность!

- Знания Webasyst (PHP, администрирование) (чтобы не было слов забыл, не знаю, позвоню узнаю, завтра если что проверим)

Оплата после того как скрипт будет полностью установлен и будет работать сайт.

PHPWebasyst
16 лет назад
Gallus
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
1 день
Спасибо, за быстрое реагирования на мой проект! Томас основательно подошёл к заданию и справился на отлично. Советую
Женя был очень вежлив и тактичен. Что очень порадовало - не стоял над душой, поставил задание и предоставил полную свободу действий. После завершения проверил, сразу же рассчитался, причем заплатил больше чем договаривались и даже вызвал и оплатил такси на обратный путь, хотя в этом не было необходимости абсолютно. Что сказать, одни положительные эмоции. Десятка однозначно.

Заявки фрилансеров

b_tomas_r
Томас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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