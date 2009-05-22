Установка-настройка Webasyst, с выездом - Киев

Доброе время суток.

Нужен специалист, который приедет в указанное место в Киеве (р-н Оболонь), установит и настроит скрипт Webasyst (лицензию)

И попутно объяснит все вопросы, консультация

Установку производить один в один по этой инструкции

http://shop-scripts.ru/showthread.php?t=1003

Требования к претенденту:

- Коммуникабельность!

- Знания Webasyst (PHP, администрирование) (чтобы не было слов забыл, не знаю, позвоню узнаю, завтра если что проверим)

Оплата после того как скрипт будет полностью установлен и будет работать сайт.