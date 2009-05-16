Установка сапы на джумлу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок168 просмотров

Нужно корректно установить код САПЫ на сайт с жумлой 1.015 и 1.5

Joomla
16 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Сделал все очень грамотно и оперативно! Рекомендую как надежного исполнителя. Обязательно воспользуюсь услугами этого фрилансера и в будущем!
Был рад помочь в простом деле. От заказчика понятное ТЗ и никаких нареканий к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад