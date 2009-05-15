Скрипт для рассылки моим друзьям vkontakte.ru

Задача:

Нужно написать программу для рассылки информации _моим друзьям_ vkontakte.ru

Сейчас для того чтобы выслать какую то информацию своим друзьям я должен на каждого друга кликать мышкой, выбирать его из списка, веб-интерфейс вконтакте корявый, все это открывается медленно, в общем куча времени.

Хочется этот процесс автоматизировать.

Когда рассылаешь по своим друзьям то капчи (проверочного кода) нет, поэтому задача вообщем то достаточно простая: получили список друзей, сформировали N запросов, отослали.

Программа нужна на C++ или php. Никакого GUI не нужно, достаточно простого по миниму конфигурируемового скрипта.

Цену сего скриптика не знаю, называйте.