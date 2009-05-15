Написать софт

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок303 просмотра

Nuzhno napisat soft dla avtomatizacii otsiliki priglashenij v druzja dla sajta www.myspace.com

uzeri budut bratsa iz ih BROWSE funkcii, gde mozhno ukazivat vsu informaciju dla poiska uzerov.

tak zhe nuzhno predusmotret mehanizm, kotorij bi pozvolal ne otsilat ludam priglashenie bolshe odnogo raza.

+ nuzhno predusmotret mehanizm raboti na avtomati4eskom rezhime i na polu avtomati4eskom, kogda 4ast funkcij budet delatsa 4elovekom.

+ dolzhna bit predusmotrena funkcija dla raboti srazu v neskolkih accountah myspace.

Proshu ne pisat mne poka vi ne razberetes kak rabotaet myspace, 4to bi pri razgovore vi srazu mogli skazat, kak budet provedena avtomatizacija, vo skolko shagov i kakim obrazom.

Oplata 350$

Srok maksimum nedela.

Soft dolzhen rabotat na vseh windows.

Thanks.

16 лет назад
pmemory
M Ruslans 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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