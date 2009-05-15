Написать интернет меседжер. на основе socket 2 клиента с возможностью переписываться. с первого клиента пишется письмо на определенный ИП (где находится второй клиент) если второй клиент выключен(соединение не установленно) то письмо ...
Написать софт
Nuzhno napisat soft dla avtomatizacii otsiliki priglashenij v druzja dla sajta www.myspace.com
uzeri budut bratsa iz ih BROWSE funkcii, gde mozhno ukazivat vsu informaciju dla poiska uzerov.
tak zhe nuzhno predusmotret mehanizm, kotorij bi pozvolal ne otsilat ludam priglashenie bolshe odnogo raza.
+ nuzhno predusmotret mehanizm raboti na avtomati4eskom rezhime i na polu avtomati4eskom, kogda 4ast funkcij budet delatsa 4elovekom.
+ dolzhna bit predusmotrena funkcija dla raboti srazu v neskolkih accountah myspace.
Proshu ne pisat mne poka vi ne razberetes kak rabotaet myspace, 4to bi pri razgovore vi srazu mogli skazat, kak budet provedena avtomatizacija, vo skolko shagov i kakim obrazom.
Oplata 350$
Srok maksimum nedela.
Soft dolzhen rabotat na vseh windows.
Thanks.
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