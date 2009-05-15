Greasemonkey скрипт

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Задача:

При заходе на wordpress блог, на несколько секунд всплывает окно с сообщением только если в блоке комментариев ссылки dofollow.

WordPress
16 лет назад
sp1n
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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