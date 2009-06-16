Небольшой плагин для Wordpress 2.7

Сделать счётчик нажатий.

Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка.

Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com

Описание плагина:

Пользователь нажимает на специально сгенерированный url (вида http://mysite.com/visit/posttitle-id/) после чего добавляется +1 посещение в базу и открывается новое окно где во фрейме грузится сайт (url берётся из custome field). вверху небольшая навигация:

-Название сайта (куда перешли)

-Url сайта

-Кол-во нажатий (просмотров) этой ссылки

-Кнопка закрыть фрейм по нажатию на которую закрывается фрейм, перегружается страничка и грузится уже оригинальный сайт.

Пример, выше описанного можно посмотреть здесь: http://cssremix.com и сделать аналогично.

Желательно чтобы исполнитель хорошо знал движок Wordpress.

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