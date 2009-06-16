Небольшой плагин для Wordpress 2.7

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок380 просмотров

Сделать счётчик нажатий.

Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка.

Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com

Описание плагина:

Пользователь нажимает на специально сгенерированный url (вида http://mysite.com/visit/posttitle-id/) после чего добавляется +1 посещение в базу и открывается новое окно где во фрейме грузится сайт (url берётся из custome field). вверху небольшая навигация:

-Название сайта (куда перешли)

-Url сайта

-Кол-во нажатий (просмотров) этой ссылки

-Кнопка закрыть фрейм по нажатию на которую закрывается фрейм, перегружается страничка и грузится уже оригинальный сайт.

Пример, выше описанного можно посмотреть здесь: http://cssremix.com и сделать аналогично.

Желательно чтобы исполнитель хорошо знал движок Wordpress.

Предоплата 50%. Перевод через WM.

WordPress
16 лет назад
DrGuz
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$20
2 дня
Всё сделал в точности как было описано в ТЗ даже больше, за что огромное спасибо. Рекомендую.
Приятный заказчик. хорошо с ним работать. Умеет четко поставить задание. приятно иметь с ним дело. Буду рад ещё сотрудничать.

Заявки фрилансеров

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Установка-настройка Webasyst, с выездом - Киев

    $21

    Доброе время суток. Нужен специалист, который приедет в указанное место в Киеве (р-н Оболонь), установит и настроит скрипт Webasyst (лицензию) И попутно объяснит все вопросы, консультация ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт для рассылки моим друзьям vkontakte.ru

    Задача: Нужно написать программу для рассылки информации _моим друзьям_ vkontakte.ru Сейчас для того чтобы выслать какую то информацию своим друзьям я должен на каждого друга кликать мышкой, выбирать его из списка, ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать софт

    $350

    Nuzhno napisat soft dla avtomatizacii otsiliki priglashenij v druzja dla sajta www.myspace.com uzeri budut bratsa iz ih BROWSE funkcii, gde mozhno ukazivat vsu informaciju dla poiska uzerov. tak zhe nuzhno predusmotret mehanizm, kotorij ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Учебная программа

    $10

    Написать интернет меседжер. на основе socket 2 клиента с возможностью переписываться. с первого клиента пишется письмо на определенный ИП (где находится второй клиент) если второй клиент выключен(соединение не установленно) то письмо ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Php scrip traffic manager

    Треб. написать скрипт на пхп должен регулировать поток трафика в час или в сутки скажем 10 клиентов шлют траффик по 20к в сутки а надо чтобы ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить флеш в шапку

    В приложении шапка, необходимо во флеше подвигать домики. Сделать их появляющимеся и разьезжающимеся по своим местам. В аську и скайп не обращаться.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен скрипт SMS рассылки.

    $30

    Мне необходимо маленький скрипт WAP сайта по недвижемости. Я прекрепил 3 скрепта: multi_answer - Скрипт для указания различных ответов.Позволяет задать различные ответы в зависимости от текста СМС-сообщения. ...

    MySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад