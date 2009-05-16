Добавить функционал к админу FriendlySoft

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Закрыт3 заявки118 просмотров

День добрый!

Есть сайт с админкой от FriendlySoft.

Надо добавить возможность присвоения метатегов к каждой статье.

Кто готов взяться?

Желательно озвучивать цену и сроки!

16 лет назад
tigraz
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров