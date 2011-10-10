Требуется оперативно и качественно резать psd шаблоны для сателитов. В общей сложности планируется сделать порядка 100 шаблонов в ближайшие несколько месяцев (верстать только главные страницы) Требования к порезке ...
Сверстать шапку сайта.
Сверстать шапку сайта, интегрировать в сайт и подключить меню, значки. оплата по вебмани. 10$ 1 день. сегодня.
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