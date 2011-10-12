Верстка макета из JPG

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки201 просмотр

Необходима верстка трех простых макетов.

Макеты в приложении. Оплата по факту.

Нужно срочно. Пару часов.

14 лет назад
vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Работа выполненна качественно и быстро. Будем сотрудничать. Спасибо
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад