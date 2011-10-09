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Сверстать готовый дизайн и натянуть на вордпресс
Сверстать готовый дизайн и натянуть на вордпресс, Есть псд главная страница страница категории страница поста.
Общаюсь через скайп. Мой скайп brndcrte
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