Сверстать готовый дизайн и натянуть на вордпресс

Здравствуйте, требуется сделать маленькую поправку в дефолтном шаблоне InstantCMS а точнее в шаблоне вывода горизонтального меню сделать так, чтобы у подкатегорий не выводился тег span Так как при редактировании шаблона если его убрать у подкатегории ...