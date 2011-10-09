Сверстать готовый дизайн и натянуть на вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок201 просмотр

Сверстать готовый дизайн и натянуть на вордпресс, Есть псд главная страница страница категории страница поста.

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WordPress
14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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