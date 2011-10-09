Сверстать магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок241 просмотр

Сверстать магаз, на главной там где большая картинка должен быть эффект как на eu.lee.com

т.е. перелистывание картинок, скрол внизу не нужен.

верстка дивами

под ие6 не нужно.

если используется jQ должен быть адаптивным

14 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

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UA_IT
37 лет
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Был
12 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня

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UA_IT
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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