Сделать поправку в шаблоне меню InstantCMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки132 просмотра

Здравствуйте, требуется сделать маленькую поправку в дефолтном шаблоне InstantCMS а точнее в шаблоне вывода горизонтального меню сделать так, чтобы у подкатегорий не выводился тег span Так как при редактировании шаблона если его убрать у подкатегории он убирается и у основной категории. С предложениями отписываться в проект или в личку.

14 лет назад
bodomheart
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Постоянная работа над сайтом на NetCat

    $100

    Требуется программист для внесение изменений во внешний вид сайта, построенного на системе управления NetCat. Требуется дорабатывать существующие модули и разрабатывать новые. Нужно делать максимально удобный для пользователей сайт. Для работы требуются знания ...

    CSSHTMLiOSLinuxPHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка по Joomla 1.6

    Необходима верстка страниц сайта, полноценная верстка с настройкой темплейта на Joomla 1.6. Работа принимается в виде установленной у вас на сервере джумлой и настроенным на ней шаблоном. Верстка статическая, блочная, кроссбраузерно. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание титульной страницы сайта (без дизайна)

    Создание титульной страницы сайта(без дизайна) на joomla Требуется разместить направляющие(укажу каким образом) Подключить модуль новостей(модуль есть) Загрузить это все на хостинг Дальше будет еще работа(верстка около 10 страниц,добавление изображений,флеш-шапки и ...

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 1 страницы

    $10

    Требуется сверстать страницу для сайта. Оплата после выполнения задания. После работы - отзыв. В архиве есть часть верстки, можно её использовать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Html-вёрстка страницы сайта

    Нужно аккуратно, кроссбраузерно и быстро сделать html-вёрстку одной страницы сайта на основе уже имеющегося свёрстанного каркаса. Подробности в скайп/icq/личных сообщениях. Ваши заявки скрыты.

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультации и правки по верстке

    Имеется сайт, где нужно внести правки по верстке. Всего 5 замечаний. Формат работы: смотрите сайт и скриншоты, отлавливаете проблему (фаербаг) и говорите, в каком файле править какое значение. Я вношу, проверяем. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад