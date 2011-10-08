Постоянная работа над сайтом на NetCat

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки223 просмотра

Требуется программист для внесение изменений во внешний вид сайта, построенного на системе управления NetCat.

Требуется дорабатывать существующие модули и разрабатывать новые.

Нужно делать максимально удобный для пользователей сайт.

Для работы требуются знания по использованию системы NetCat, HTML, CSS и минимум PHP.

Предпочтительный способ верстки блоками. Верстка таблицами допускается.

Важно, чтобы сайт одинаково хорошо смотрелся:

- в Windows среде в IE 8+, Opera 9+, Firefox 6+, Chrome 12+, Safari 5+

- в среде iOS на iPad - стандартный браузер Safari

- в Linux среде - Chrome

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Внимание к деталям.

Схема работы:

1. Команда дизайнеров нашей компании присылает внешний вид необходимой страницы. Дизайнеры присылают файл PSD и JPG. Так же руководитель проекта присылает комментарии по предстоящей работе. Возможные виды работ:

- создание новой страницы;

- редактирование существующей страницы.

2. Вы принимает решение по необходимому для выполнения работы времени. Сообщаете информацию.

3. Согласовываем цену выполнения задачи.

4. Делаем.

5. Расчет за выполненную работу.

CSSHTMLiOSLinuxPHP
13 лет назад
proskurnin
Роман 
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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