1 сайт: а) Необходимо сверстать подробную страницу услуги на MODx, установить на неё jQuery галерею и заявку на бронирование. б) На двух страницах установить несколько уменьшенных фотографий, после нажатия на которые открывается всплывающее окно ...
Постоянная работа над сайтом на NetCat
Требуется программист для внесение изменений во внешний вид сайта, построенного на системе управления NetCat.
Требуется дорабатывать существующие модули и разрабатывать новые.
Нужно делать максимально удобный для пользователей сайт.
Для работы требуются знания по использованию системы NetCat, HTML, CSS и минимум PHP.
Предпочтительный способ верстки блоками. Верстка таблицами допускается.
Важно, чтобы сайт одинаково хорошо смотрелся:
- в Windows среде в IE 8+, Opera 9+, Firefox 6+, Chrome 12+, Safari 5+
- в среде iOS на iPad - стандартный браузер Safari
- в Linux среде - Chrome
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Внимание к деталям.
Схема работы:
1. Команда дизайнеров нашей компании присылает внешний вид необходимой страницы. Дизайнеры присылают файл PSD и JPG. Так же руководитель проекта присылает комментарии по предстоящей работе. Возможные виды работ:
- создание новой страницы;
- редактирование существующей страницы.
2. Вы принимает решение по необходимому для выполнения работы времени. Сообщаете информацию.
3. Согласовываем цену выполнения задачи.
4. Делаем.
5. Расчет за выполненную работу.
Заявки фрилансеров
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