Постоянная работа над сайтом на NetCat

Нужен адекватный верстальщик, который понимает еще и в яваскрипте. Постоянно появляются мелкие задачи. То что надо сделать сейчас: Есть выпадающее меню. Нужно добавить еще один уровень вложенности (т.е по наведению на каждый пункт меню ...