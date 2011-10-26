Сверстать 1-страничный сайт с картинками в ротации

Смотрите приложение к проекту. Там находятся превьюшки всех 5 картинок, которые должны быть на сайте и меняться в ротации через каждые 12-15 секунд.

Верстка страницы - фиксированная.

Минимальное разрешение экрана, на которое должна быть рассчитана верстка = 1024 рх

Кроссбраузерность обязательна!!!

Цены не ломите. В расценках я ориентируюсь :-))