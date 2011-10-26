Необходима верстка трех простых макетов. Макеты в приложении. Оплата по факту. Нужно срочно. Пару часов.
Сверстать 1-страничный сайт с картинками в ротации
Смотрите приложение к проекту. Там находятся превьюшки всех 5 картинок, которые должны быть на сайте и меняться в ротации через каждые 12-15 секунд.
Верстка страницы - фиксированная.
Минимальное разрешение экрана, на которое должна быть рассчитана верстка = 1024 рх
Кроссбраузерность обязательна!!!
Цены не ломите. В расценках я ориентируюсь :-))
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