Здравствуйте. Требуется верстальщик с опытом работы. САЙТ http://samara-sb.ru/ . Необходимо доделать верстку и сделать модальные окна. По верстке Есть готовый макет в фотошопе (.psd) - картинка полного макета по ...
Нужно доделать вёрстку сайта на движке WebAsyst.
Нужно доделать вёрстку сайта на движке WebAsyst.
В целом всё уже сделано хорошо, но есть проблема с поддержкой в нескольких браузерах. Совершенно не поддерживаются старые версии IE 5.5 и IE6 и есть мелкие недочёты в других браузерах.
(Если есть сложность с IE 5.5 и 6 то можно для этих браузеров выдавать уже готовый стандартный дизайн (предоставлю исполнителю) )
Плюс нужно реализовать две функции. Одна реализована, но немножко не так как хотелось (нужна выдача в случайном порядке товаров на главной станице из определённой категории, эта категория является дополнительной родительской для некоторых товаров, сейчас же реализована случайная выдача из списка)
Плюс товары, для которых всё таже категория является дополнительной родительской должны помечаться везде ленточками. Есть лишь безуспешная попытка реализации данной функции.
От вас требуется качественно произвести кроссбраузерную вёрстку с реализацией двух вышеупомянутых опций. Самостоятельно отловить все недочёты. Точно обозначить сроки и уложиться в них.
Гарантирую оплату электронной валютой после того как работа будет полностью завершена. Готов предоставить гарантии в виде платежа с протекцией (код протекции будет выдан после установки и проверки работы) или же через безопасный платеж на сайте.
Здесь вы можете примерно оценить о каком дизайне идёт речь. Примерно потому что здесь установлен не конечный вариант вёрстки. В конечном варианте меньше недочётов.
Выбранный исполнитель
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