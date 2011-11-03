Верстка шаблона под Joomla 1.5

Отличный специалист по Joomla. У Вячеслава очень ответственный подход к разработке шаблона, в результате был получен проект с проработанным рядом внутренних страниц, которых даже не было в PSD макетах. Фактически вместо обычного шаблона мы получили готовый к использованию сайт! Продолжаем сотрудничество. Рекомендуем как ответственного и порядочного разработчика!