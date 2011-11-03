Верстка шаблона под Joomla 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки237 просмотров

Исходные данные:

1. PSD основных страниц

Задача:

1. Создать шаблон под Joomla 1.5.23

2. Разработать несложный компонент каталога (подробнее в приложении) /компонент нужен для каталога машин, чтобы можно было легко добавлять/удалять/редактировать объекты /

Оплата:

webmoney (wmz, wmr)

Оплата после принятия проекта.

Joomla
14 лет назад
snn3
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отличный специалист по Joomla. У Вячеслава очень ответственный подход к разработке шаблона, в результате был получен проект с проработанным рядом внутренних страниц, которых даже не было в PSD макетах. Фактически вместо обычного шаблона мы получили готовый к использованию сайт! Продолжаем сотрудничество. Рекомендуем как ответственного и порядочного разработчика!
Спасибо Александру за оплату, предоставил всю необходимую и подробную информацию для работы, приятно общаться с человеком который понимает весь процесс разработки! Сотрудничеством доволен +10, оплата в срок, с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!

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toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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