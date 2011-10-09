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Нужна верстка для WP и модальные окна
Здравствуйте. Требуется верстальщик с опытом работы.
САЙТ http://samara-sb.ru/ .
Необходимо доделать верстку и сделать модальные окна.
По верстке
Есть готовый макет в фотошопе (.psd) - картинка полного макета по адресу http://samara-sb.ru/dizain/samara-sb_3.jpg.
Большая часть работы, как вы видите выполнена.
ФТП Доступ в папку сайта, в админку WP и исходники будут предоставлены.
В верстку также входит размещение картинок на страницах услуг. Картинки под размещения я дам.
Также нужно сделать модальные окна. Пример - http://shuba5.ru/ .
Модальные окна нужны:
Для картинок. (по ссылке увеличить на картинке - большая картинка открывается в модальном окне)
Для форм (По ссылке - открывается модальное окно с формой, после заполнения и отправки все сообщения скрипта также выводяться в модальном окне).
Для текста. (Для конкурентных приимуществ. При переходе по ссылке на конкурентное приимущество - открывает текст в модальном окне).
Срок до завтра 22-00 по мск. Оплата по факту выполненной работы - гарантии - персональный аттестат вебмани, BL 188, отзывы на фрилансе.
В комментариях оставляйте цену. и ICQ для связи!!!в скайп, личку и прочее не пишу...
Предложения принимаются сегодня до 11 октября 22-00 по мск.
Заявки фрилансеров
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