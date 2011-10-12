Требуется простенький дизайн (WEB 2) с версткой и установкой, для сайта kinoru.org ,сильно сложное и тяжелое не предлагать,предложения в асю 412161922 (желательно сразу с ценой и сроками)
Приватный проект для KommISSar
Требуется верстка туристического сайта
Выбранный исполнитель
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