Приватный проект для KommISSar

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка182 просмотра

Требуется верстка туристического сайта

14 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$40
1 день
Как всегда все на высоте!
Очень рад сотрудничеству. psd макет оч хорошего качества

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн с версткой

    $50

    Требуется простенький дизайн (WEB 2) с версткой и установкой, для сайта kinoru.org ,сильно сложное и тяжелое не предлагать,предложения в асю 412161922 (желательно сразу с ценой и сроками)

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить верстку

    Необходимо внести мелкие поправки в верстку сайта. (отцентровать несколько элементов, сделать резиновый хедер, поменять фон в диве). Так же нужен человек знающий jQuery. На сайте есть галерея, нужно с помощью JQuery сделать чтоб она маштабировалась ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно доделать вёрстку сайта на движке WebAsyst.

    $90

    Нужно доделать вёрстку сайта на движке WebAsyst. В целом всё уже сделано хорошо, но есть проблема с поддержкой в нескольких браузерах. Совершенно не поддерживаются старые версии IE 5.5 и IE6 и есть мелкие ...

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна верстка для WP и модальные окна

    $50

    Здравствуйте. Требуется верстальщик с опытом работы. САЙТ http://samara-sb.ru/ . Необходимо доделать верстку и сделать модальные окна. По верстке Есть готовый макет в фотошопе (.psd) - картинка полного макета по ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка шаблона под Joomla 1.5

    $100

    Исходные данные: 1. PSD основных страниц Задача: 1. Создать шаблон под Joomla 1.5.23 2. Разработать несложный компонент каталога (подробнее в приложении) /компонент нужен для каталога машин, чтобы ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка макета из JPG

    Необходима верстка трех простых макетов. Макеты в приложении. Оплата по факту. Нужно срочно. Пару часов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать 1-страничный сайт с картинками в ротации

    Смотрите приложение к проекту. Там находятся превьюшки всех 5 картинок, которые должны быть на сайте и меняться в ротации через каждые 12-15 секунд. Верстка страницы - фиксированная. Минимальное разрешение экрана, на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать магазин

    Сверстать магаз, на главной там где большая картинка должен быть эффект как на eu.lee.com т.е. перелистывание картинок, скрол внизу не нужен. верстка дивами под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад