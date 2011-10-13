Поправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки244 просмотра

Необходимо внести мелкие поправки в верстку сайта. (отцентровать несколько элементов, сделать резиновый хедер, поменять фон в диве). Так же нужен человек знающий jQuery. На сайте есть галерея, нужно с помощью JQuery сделать чтоб она маштабировалась вместе с размерами окна браузера, и при наведении на изображение всплывало окно с информацией. Указывайте цену и сроки.

jQuery
14 лет назад
two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Separate
Антон 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано так как я просил. Вовремя и в соответствии с заданием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в таком же духе.
Всё отлично. Хорошие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Separate
Антон 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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