Поправить верстку

Необходимо внести мелкие поправки в верстку сайта. (отцентровать несколько элементов, сделать резиновый хедер, поменять фон в диве). Так же нужен человек знающий jQuery. На сайте есть галерея, нужно с помощью JQuery сделать чтоб она маштабировалась вместе с размерами окна браузера, и при наведении на изображение всплывало окно с информацией. Указывайте цену и сроки.