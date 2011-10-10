Необходимо сверстать 7 страниц по выданному ТЗ. Учесть все мета теги. Проверка во всех браузерах.
Сверстать страницу для вордпресс
Есть дизайн одной страницы сайта, необходимо сверстать её как шаблон для Вордпресс.
Шаблон предоставлю.
Срок сутки. В сообщении просьба писать о цене
Выбранный исполнитель
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