Сверстать страницу для вордпресс

На первом проекте исполнитель показал себя неплохо, предложил хороший вариант решения непростой задачи с вёрсткой. Потом, правда, приходилось тыкать на неточности в вёрстке, но реагировал нормально, доделали. Потом же 2 раза брал проект, в том числе по переделке первого и просто пропадал, вообше ни слуху ни духу. Так в только в запой уходят или бешеный угар. В общем, НЕ РЕКОМЕНДУЮ, если не хотите отдавать проект на волю случаю.