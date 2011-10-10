Сверстать страницу для вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок210 просмотров

Есть дизайн одной страницы сайта, необходимо сверстать её как шаблон для Вордпресс.

Шаблон предоставлю.

Срок сутки. В сообщении просьба писать о цене

WordPress
14 лет назад
sadogorod
Лыткин 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KDAntares
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
На первом проекте исполнитель показал себя неплохо, предложил хороший вариант решения непростой задачи с вёрсткой. Потом, правда, приходилось тыкать на неточности в вёрстке, но реагировал нормально, доделали. Потом же 2 раза брал проект, в том числе по переделке первого и просто пропадал, вообше ни слуху ни духу. Так в только в запой уходят или бешеный угар. В общем, НЕ РЕКОМЕНДУЮ, если не хотите отдавать проект на волю случаю.

Заявки фрилансеров

KDAntares
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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