Доработка сайта под Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок186 просмотров

Здраствуйте нужно сделать фон страниц сайта разно цветыми и перезалить шапку , заголовки и текст выделить красным цветом а так же комменты от ВК к тренингам и вставку вставку-----.yandex.ru, исходников нет всё на сайте

Joomla
14 лет назад
MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandern
Мельников 
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Всё было сделано качественно и быстро большое спасибо ! Обязательно буду обращаться ещё
Заказчик хороший, оплатил сразу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aleksandern
Мельников 
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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