Нужно отверстать горизонтальное двухуровневое выпадающее меню по двум образцам с разных сайтов. Под джумлу. Подробнее исполнителю.
Доработка сайта под Joomla
Здраствуйте нужно сделать фон страниц сайта разно цветыми и перезалить шапку , заголовки и текст выделить красным цветом а так же комменты от ВК к тренингам и вставку вставку-----.yandex.ru, исходников нет всё на сайте
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