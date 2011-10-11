Верстка из indesign -> HTML

Верстка из indesign

Есть PDF в котором все страницы так же есть с размерами элементов.

Сколько стоит 3 страницы такой работы? Если первые 2 будут сделаны нормально то 3ю тоже заказываем, и потом еще оставшиеся 5 страниц то есть общий обьем сайта 8стр.

Нужен исполнитель не занятый еще на каких то проектах и под полный день чтоб быть на связи - проект будет контролироваться по сроку