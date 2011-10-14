Верстка для WA Shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки120 просмотров

День добрый,

нужна блочная, кроссбраузерная валидная верстка на шопскрипт.

Главная страница + 5 внутренних.

графику прикладываю.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$150
3 дня
Хорошо поработали с Александром. Приятен в общении, всегда на связи, мгновенная коррекция. И прекрасное соотношение цена/качество. В общем - рекомендую.
Доволен сотрудничеством на все 100%. Четкое задание, оплата без задережек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад