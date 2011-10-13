Нужно сверстать 3 страницы новостного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок223 просмотра

Знание CSS на превосходном уровне обязательно!

Срок для вёрстки главной - 1 день. Для остальных страниц - 1 день

Общение будет вестить по Jabber.

Главная, страница с новостью, страница с аналитикой.

Дизайн уже нарисован. Высылается после выбора фрилансера.

Деловой новостной сайт о машинах. Ничего лишнего.

Страницы примерно такой сложности, как сайт веблансера.

Вторичные страницы от главной отличаются процентов на 10.

2 и 3 страницы отличаются между собой на 5-10 процентов.

главная страница - 3 колонки. Серединная новостная. боковые - меню, контакты, календарь.

новостная страница - 2 колонки. 1 - меню, 2 - текст новости с картинкой

аналитическая страница - 2 колонки. 1 - меню, регистрация. 2 - текст, хлебные крошки

CSS
14 лет назад
skamenev
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Чистый опрятный код. Задача была выполнена с опережением плана, что приятно. Ничего лишнего. Все мои пожелания учтены. Удачи, Дмитрий!
Остался доволен сотрудничеством с Сергеем. Человек ставит четкие и конкретные задачи, всегда готов обсудить детали работы и не скупится с оплатой за правильное выполнение задания. Кроме того, этот заказчик оплатил больше, чем договорная стоимость работы, за что выражаю большую благодарность. Работать с Сергеем приятно, рекомендую!

Заявки фрилансеров

satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад