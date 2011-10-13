Нужно сверстать 3 страницы новостного сайта

Остался доволен сотрудничеством с Сергеем. Человек ставит четкие и конкретные задачи, всегда готов обсудить детали работы и не скупится с оплатой за правильное выполнение задания. Кроме того, этот заказчик оплатил больше, чем договорная стоимость работы, за что выражаю большую благодарность. Работать с Сергеем приятно, рекомендую!