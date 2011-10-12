Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.
Переверстать меню для Битрикса
Здравствуйте.
В битриксе есть меню для компонента catalog.section.list
Для этого меню необходимо переделать шаблон так чтобы пункты меню раздвигались как в стандартном компоненте bitrix:menu шаблоне tree.
Пример раскрывающегося меню, которое должно получиться: http://gkb13-ufa.ru/ в левой колонке.
Оплата сразу.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Как понятно из заголовка, нужен человек который отлично знает эту CMS. Задание которое нужно выполнить не сложное, но хотелось бы чтоб все было сделано профессионально и со знанием дела) ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Не работает плагин Contact Form для WordPress. Нужно помощь в настройке. Думаю, разбирающийся справится за 5-10 минут. Сколько может стоить? Доступы дам.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть сайт http://umi.mroya.ru/ нужно доделать правильный вывод портфолио, тоесть в админке добавить ещё 1 поле для подгрузки превью работы. Сколько такое будет стоить по ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть готовые сверстанные страницы. Необходимо привязать их к уже существующему сайту на Wordpress. Дополнительно необходимо сделать определение устройства пользователя и редирект на субдомен. Подробнее в ТЗ.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется доработать сайт new.multitec.ru 1. На главной странице сайта, просьба разместить взамен имеющихся в каверфло принтов - 5 картинок, олицетворяющих 5 разделов услуг: 1.разработка бренда, 2.рекламные кампании, 3.креативные концепции, 4.размещение ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача на Битрикс Бюджет 9000-10000 рублей Оплата идёт по факту или по этапам. Стучимся в icq:636160380 для обсужденияСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Всем привет, нужно перенести готовый дизайн на ucoz, предложения бут рассматриваться с указанной ценойСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт на джумле, на русском языке, надо сделать что б сайт был на английском и на русском. Две маленьких пиктограмки, в виде флажков, нажимаеш на русский флаг - русский язык, нажимаеш на английский флаг - ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно настроить интернет-магазин, немного доработать функционал, внедрить верстку. Шаблон необходимо реализовать на XSLT. Верстка есть, umi стоит на сервере. ТЗ кандидатам вышлю на почту.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад