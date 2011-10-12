Переверстать меню для Битрикса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка97 просмотров

Здравствуйте.

В битриксе есть меню для компонента catalog.section.list

Для этого меню необходимо переделать шаблон так чтобы пункты меню раздвигались как в стандартном компоненте bitrix:menu шаблоне tree.

Пример раскрывающегося меню, которое должно получиться: http://gkb13-ufa.ru/ в левой колонке.

Оплата сразу.

Спасибо.

14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров