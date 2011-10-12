Изменить часть ссылок на статьи в WordPress

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Добрый день, есть сайт "thego odlife.ru" (без пробела)

Он на WordPress. Раньше был на DLE, базу статей перенесли, но перенеслась база не целиком.

Перенеслись страницы с адресами типа: "http://theg oodlife.ru/habitation/1099-ziljo_monako.html"

А такие адреса не перенеслись (около 400 страниц такого типа): "http://thego odlife.ru/2007/10/30/cal.html"

Нужно перенести не перенесенные страницы на новый движок, чтобы сохранились старые адреса того типа, какой указан выше.

Пишите цены, сроки.

DLEWordPress
14 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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