Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.
Вывести наши свойства в профилях (Битрикс)
Профили пользователей сейчас стандартные : профессия, и тп и тп.
Нужно: сделать как нам нужно, добавив нужные свойства.
Это мы спрашиваем при регистрации и выводим в профилях пользователей:
Личная информация (Все поля не обязательные)
-Дата рождения - можно календарь подставить...
-Пол (радио кнопка мужчина , женщина, не знаю - по умолчанию)
-Город - текстарея
-Интересы текстарея в 3-4 строки
Контактная информация(Все поля не обязательные)
-Контактный телефон - текст
-Skype - текст
-ICQ - текст
-E-mail - текст
-Vkontakte - текст
-Одноклассники - текст
-Facebook - текст
Информация о работе (Все поля не обязательные)
Организация или Ведомство - текст
Отдел или подразделение - текст
Должность - текст
Информация о военной службе (Обязательно)
-Служил? - (Выпадающее меню : Служил срочную службу ; Служил по контракту ; Заканчивал военное учебное заведение, Не служил; пустое поле по умолчанию.)
-Где служил: вып меню: Не служил - по умолч. ; ВДВ, ГРУ, Внутренние войска, Пограничные войска, Военно-морской флот, РВСН, другое ... (текстовое поле)
-Место службы и номер части (подробно) - ( Текстовое поле)
Годы службы (с - по) :
- Какое военное учебное заведение окончил : - текстовое поле
Годы учебы (с - по) :
Воинское звание : - текстовое поле
Военно-учетная специальность: - текстовое поле
Если есть вопросы - задавайте
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