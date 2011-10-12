Вывести наши свойства в профилях (Битрикс)

Профили пользователей сейчас стандартные : профессия, и тп и тп.

Нужно: сделать как нам нужно, добавив нужные свойства.

Это мы спрашиваем при регистрации и выводим в профилях пользователей:

Личная информация (Все поля не обязательные)

-Дата рождения - можно календарь подставить...

-Пол (радио кнопка мужчина , женщина, не знаю - по умолчанию)

-Город - текстарея

-Интересы текстарея в 3-4 строки

Контактная информация(Все поля не обязательные)

-Контактный телефон - текст

-Skype - текст

-ICQ - текст

-E-mail - текст

-Vkontakte - текст

-Одноклассники - текст

-Facebook - текст

Информация о работе (Все поля не обязательные)

Организация или Ведомство - текст

Отдел или подразделение - текст

Должность - текст

Информация о военной службе (Обязательно)

-Служил? - (Выпадающее меню : Служил срочную службу ; Служил по контракту ; Заканчивал военное учебное заведение, Не служил; пустое поле по умолчанию.)

-Где служил: вып меню: Не служил - по умолч. ; ВДВ, ГРУ, Внутренние войска, Пограничные войска, Военно-морской флот, РВСН, другое ... (текстовое поле)

-Место службы и номер части (подробно) - ( Текстовое поле)

Годы службы (с - по) :

- Какое военное учебное заведение окончил : - текстовое поле

Годы учебы (с - по) :

Воинское звание : - текстовое поле

Военно-учетная специальность: - текстовое поле

Если есть вопросы - задавайте