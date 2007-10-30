Небольшая подработка по корректировке работы сайта. Бюджет небольшой, но и делать совсем не много. Нужно будет добавить видео на сайт - это самая объемная работа, несколько товаров.
Перенос неск. проектов на битрикс
обсуждать буду с каждым индивидуально, для ориенторвки по ценам
напишите сколько бы у вас стоил перенос сайта litoral.ru на редакцию старт?
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