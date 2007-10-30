Необходимо завести структуру для сайта на Modx и настроить страницы (шаблоны)
Интеграция вёрстки в сайт визитку на Битрикс
Необходим специалист с перспективой работы в команде.
Обязательно наличие сертификатов Битрикс и реализованных работ.
В этом проекте необходимо интегрировать вёрстку (4 макета).
Указывайте срок/цену , ссылку на свои сертификаты, ссылки на реализованные проекты.
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