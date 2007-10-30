Интеграция вёрстки в сайт визитку на Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки147 просмотров

Необходим специалист с перспективой работы в команде.

Обязательно наличие сертификатов Битрикс и реализованных работ.

В этом проекте необходимо интегрировать вёрстку (4 макета).

Указывайте срок/цену , ссылку на свои сертификаты, ссылки на реализованные проекты.

14 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров