Сделать всплывающую форму обратной связи

Сайт на Joomla 1.5. Сделать вверху на сайте http://bbu-yar.ru/ рядом с полем поиска надпись - заказать услугу. При нажатии на неё появляется окошко всплывающее с выбором услуги.

Предлагается всего 6 услуг бухгалтерских: они перечисленныв разделе Услуги (будет ещё одна)

Далее, когда человек выберет услугу- переадресация на страницу с анкетой (страница в том же дизайне, что и весь сайт), где человек её заполняет и отправляет на мыло мне, нажав на кнопку отправить. В приложенном архиве три анкеты. Остальные сами сделаем. Необходимо сделать на примере одной анкеты и объяснить как все это делается.

Оплата после показа одной анкеты. Откликаемся с ценой.