Исправить проблему с Flexycontent для Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки110 просмотров

Обе вещи последних версий. В компоненте Flexycontent проблема с добавлением изображений к материалам. Затем на фронте сайта вылезает ошибка phpThumb – ее так же необходимо побороть.

Joomla
14 лет назад
crisalid
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-danilenko
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

alex-danilenko
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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