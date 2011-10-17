Перенос сайта на Joomla 1.7

Сайт baku-karting.az. В данный момент на другом хостинге доступен по урлу karting.ihostsafe.com. Нужно переустановить джумлу, сохранив дизайн и настройки. В текущей джумле вроде бы имеются ошибки в модулях и еще неизвестно где. ...