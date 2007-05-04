На сайте используется шаблон JA Teline III ( http://www.joomlart.com/demo/#templates.joomlart.com/ja_teline_iii ) В меню создан новый раздел "общение" с подразделами Форум, Социалка, ..... Необходимы рекомендации как сделать так чтобы при клике на разделе "общение" открывалась страница на которой бы были ...