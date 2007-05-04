Мне нужно зарегистрировать на мой номер публичный аккаунт в Viber для использования в связке с бесплатной CRM bitrix24 http://www.viber.com/ru/public-accounts
- $8Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Посмотрел проекты в которых вы участвовали - решил обратиться. Визитка двусторонняя на лицевой стороне персональная информация и контактная информация на обратной список услуг и контактная информация. Текст как в прилагаемом файле.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на WordPress с включенным режимом Multisite на него привязаны 20 доменов и установлен плагин JustLanded. На одном домене все настроено, нужно скопировать информацию на оставшиеся 19 доменов.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Как/чем скачать видео с сайта http://www.finam.ru/ из раздела видеосеминары? список видео - http://www.finam.ru/webinar/list0000500019/ пример - http://www.finam.ru/webinar/list0000201387/ (для просмотра видео нужно быть зарегистрированным и авторизованным на сайте)Завершен10 лет назад
- $50
Написать скрипт ежедневно забирающий котировки ХХ инструментов за ХХ последних дней (список инструментов может меняться) из http://www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/ и производящий анализ котировок на соответствие условиям: 1. Последняя свеча имеет минимальный семидневный торговый диапазон 2. Последняя свеча имеющая минимальный семидневный торговый ...Завершен10 лет назад
Создание системы мини-парковки для собственных доменов на базе CMS NETCAT. Система NetCat изначально поддерживает мультисайтовость и мультидоменность. Необходимо добавить в NetCat возможность создания нового сайта на новом домене нажатием 1-2 кнопок, так, чтобы при этом создавался несколькостраничный ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать модуль интеграции пользователей сайта на базе Joomla с сервисом "Почта для домена" от Яндекс ( https://pdd.yandex.ru/help/section72/ ) При регистрации нового пользователя на сайте для него автоматически создается почтовый адрес вида username@domen на домене сайта. При ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима единая форма авторизации/регистрации пользователей моего портала на базе Joomla 1.6 и сервиса Яндекс.Почта для домена. При регистрации на портале по желанию пользователя (чекбокс) автоматически создается аккаунт в Яндекс почте для домена, в последствии пользовтаель может ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо перевести работу сайта http://vip-turizm.com/ на CMS JOOMLA 1.7 с сохранением дизайна и имеющегося функционала.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте используется шаблон JA Teline III ( http://www.joomlart.com/demo/#templates.joomlart.com/ja_teline_iii ) В меню создан новый раздел "общение" с подразделами Форум, Социалка, ..... Необходимы рекомендации как сделать так чтобы при клике на разделе "общение" открывалась страница на которой бы были ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо внедрение авторизации/регистрации на базе http://login.wmtransfer.com/ в DataLife Engine, по аналогии например с https://forum.shareholder.ru/ с сохранением возможности альтернативной регистрации/авторизации в проекте в случае отсутствия у пользователя регистрации в системе WebMoney. В случае авторизации через login.wmtransfer.com ...Закрыт15 лет назад
Необходимо внедрение авторизации/регистрации на базе http://login.wmtransfer.com/ в одну из существующих CMS или форумов, по аналогии например с https://forum.shareholder.ru/ с сохранением возможности альтернативной регистрации/авторизации в проекте в случае отсутствия у пользователя регистрации в системе WebMoney. СМS/форум необходимы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо внедрение авторизации/регистрации на базе http://login.wmtransfer.com/ в одну из существующих CMS или форумов, по аналогии например с https://forum.shareholder.ru/ с сохранением возможности альтернативной регистрации/авторизации в проекте в случае отсутствия у пользователя регистрации в системе WebMoney. СМS/форум необходимы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $8
В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям. Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и ...Поиск информациинет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Т.е. имеется 3-4 категории в которых зарегистрированные продавцы могут выставить свой товар на определенных продавцом условиях, все посетители могут смотреть списки предложений, зарегистрированные пользователи могут принять предложение продавца на описанных условиях и получить его контактные ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходима разработка логотипа и варианты его связки с названием - Корона.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Необходимо написать 3 скрипта на РНР 1. Разбор ХML с параметрами товара в MySQL 2. Проверка введенных клиентом данных. Разбор XML с результатами проверки введенных клиентом данных. 3. Проверка платежа. Разбор XML с результатами оплаты, ожидание ОК. ICQ: 480357Завершен17 лет назад
Интересует наличие готовых или возможность разработки скриптов на РНР или Perl для автоматизации процесса приема платежей в системе ВМ через мерчант и занесения принятых платежей через систему Киберплат. Основное интересует - занесение принятых платежей через систему ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Необходимо отпарсить в базу данные с сайта bs-info.ru Данные о фирмах содержаться на страницах от http://www.bs-info.ru/firma_frame.php?f_id=0 до http://www.bs-info.ru/firma_frame.php?f_id=10000 Необходимо собрать все эти данные в одну базу в виде записей с полями: Название организации Адрес Руководитель Основной телефон(ы) Дополнительный телефон(ы) e-mail Сайт Направления деятельностиВеб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходим модуль который будет получать курсы валют с сайта rbc.ru Ссылки на курсы: http://cbrates.rbc.ru/tsv/840/$year/$mon/$mday.tsv http://cbrates.rbc.ru/tsv/978/$year/$mon/$mday.tsv 1. Необходимо чтобы в настройках модуля было возможно добавить или удалить новые валюты с указанием ссылки откуда их получать. 2. Необходимо чтобы график получения курсов ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад