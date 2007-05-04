LAW

Алексей LAW

 
54 годаРоссия/Брянск
19 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Интересует разработка визиток для юридической компании

    Посмотрел проекты в которых вы участвовали - решил обратиться. Визитка двусторонняя на лицевой стороне персональная информация и контактная информация на обратной список услуг и контактная информация. Текст как в прилагаемом файле.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать 20 одинаковых стартовых страниц (WP + MultiSite + JustLanded)

    Есть сайт на WordPress с включенным режимом Multisite на него привязаны 20 доменов и установлен плагин JustLanded. На одном домене все настроено, нужно скопировать информацию на оставшиеся 19 доменов.

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Как/чем скачать видео с сайта?

    $50

    Как/чем скачать видео с сайта http://www.finam.ru/ из раздела видеосеминары? список видео - http://www.finam.ru/webinar/list0000500019/ пример - http://www.finam.ru/webinar/list0000201387/ (для просмотра видео нужно быть зарегистрированным и авторизованным на сайте)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт для скачивания и анализа котировок

    $50

    Написать скрипт ежедневно забирающий котировки ХХ инструментов за ХХ последних дней (список инструментов может меняться) из http://www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/ и производящий анализ котировок на соответствие условиям: 1. Последняя свеча имеет минимальный семидневный торговый диапазон 2. Последняя свеча имеющая минимальный семидневный торговый ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Мультисайт на NetCat

    Создание системы мини-парковки для собственных доменов на базе CMS NETCAT. Система NetCat изначально поддерживает мультисайтовость и мультидоменность. Необходимо добавить в NetCat возможность создания нового сайта на новом домене нажатием 1-2 кнопок, так, чтобы при этом создавался несколькостраничный ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla + Яндекс.почта для домена

    Необходимо написать модуль интеграции пользователей сайта на базе Joomla с сервисом "Почта для домена" от Яндекс ( https://pdd.yandex.ru/help/section72/ ) При регистрации нового пользователя на сайте для него автоматически создается почтовый адрес вида username@domen на домене сайта. При ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla + Яндекс.почта для домена

    Необходима единая форма авторизации/регистрации пользователей моего портала на базе Joomla 1.6 и сервиса Яндекс.Почта для домена. При регистрации на портале по желанию пользователя (чекбокс) автоматически создается аккаунт в Яндекс почте для домена, в последствии пользовтаель может ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Использование шаблонов для Joomla 1.5.18

    На сайте используется шаблон JA Teline III ( http://www.joomlart.com/demo/#templates.joomlart.com/ja_teline_iii ) В меню создан новый раздел "общение" с подразделами Форум, Социалка, ..... Необходимы рекомендации как сделать так чтобы при клике на разделе "общение" открывалась страница на которой бы были ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • DataLife Engine + login.wmtransfer.com

    $100

    Необходимо внедрение авторизации/регистрации на базе http://login.wmtransfer.com/ в DataLife Engine, по аналогии например с https://forum.shareholder.ru/ с сохранением возможности альтернативной регистрации/авторизации в проекте в случае отсутствия у пользователя регистрации в системе WebMoney. В случае авторизации через login.wmtransfer.com ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрение авторизации на базе login.wmtransfer.com

    Необходимо внедрение авторизации/регистрации на базе http://login.wmtransfer.com/ в одну из существующих CMS или форумов, по аналогии например с https://forum.shareholder.ru/ с сохранением возможности альтернативной регистрации/авторизации в проекте в случае отсутствия у пользователя регистрации в системе WebMoney. СМS/форум необходимы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрение авторизации на базе login.wmtransfer.com

    Необходимо внедрение авторизации/регистрации на базе http://login.wmtransfer.com/ в одну из существующих CMS или форумов, по аналогии например с https://forum.shareholder.ru/ с сохранением возможности альтернативной регистрации/авторизации в проекте в случае отсутствия у пользователя регистрации в системе WebMoney. СМS/форум необходимы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Готовая система юзерменеджер + билинг

    $8

    В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям. Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и ...

    PHPMySQL
    Поиск информациинет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт биржи товаров именно биржи, а не аукциона.

    $100

    Т.е. имеется 3-4 категории в которых зарегистрированные продавцы могут выставить свой товар на определенных продавцом условиях, все посетители могут смотреть списки предложений, зарегистрированные пользователи могут принять предложение продавца на описанных условиях и получить его контактные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • PHP + XML

    $10

    Необходимо написать 3 скрипта на РНР 1. Разбор ХML с параметрами товара в MySQL 2. Проверка введенных клиентом данных. Разбор XML с результатами проверки введенных клиентом данных. 3. Проверка платежа. Разбор XML с результатами оплаты, ожидание ОК. ICQ: 480357

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипты для CyberPlat

    Интересует наличие готовых или возможность разработки скриптов на РНР или Perl для автоматизации процесса приема платежей в системе ВМ через мерчант и занесения принятых платежей через систему Киберплат. Основное интересует - занесение принятых платежей через систему ...

    Perl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо отпарсить в базу данные с сайта bs-info

    $30

    Необходимо отпарсить в базу данные с сайта bs-info.ru Данные о фирмах содержаться на страницах от http://www.bs-info.ru/firma_frame.php?f_id=0 до http://www.bs-info.ru/firma_frame.php?f_id=10000 Необходимо собрать все эти данные в одну базу в виде записей с полями: Название организации Адрес Руководитель Основной телефон(ы) Дополнительный телефон(ы) e-mail Сайт Направления деятельности

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка модуля для NetCat 2.4 (курсы валют)

    $50

    Необходим модуль который будет получать курсы валют с сайта rbc.ru Ссылки на курсы: http://cbrates.rbc.ru/tsv/840/$year/$mon/$mday.tsv http://cbrates.rbc.ru/tsv/978/$year/$mon/$mday.tsv 1. Необходимо чтобы в настройках модуля было возможно добавить или удалить новые валюты с указанием ссылки откуда их получать. 2. Необходимо чтобы график получения курсов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
_vv_
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработка модуля для NetCat 2.4 (курсы валют)
Ok
Работа выполнена качественно, появившиеся в процессе эксплуатации дополнительные пожелания так же быстро были выполнены. Приятно работать, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
$5
10 баллов
10 лет назад
Как/чем скачать видео с сайта?
Всегда пожалуйста, рад был помочь.
Спасибо за подробное описание. Сообщите реквизиты ВМ/др.платежки в ЛС для оплаты вашего совета.
Ответный отзыв
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Скрипт для скачивания и анализа котировок
Все ок, спасибо.
Все сделано отлично и в срок!!! Человек широкого кругозора не пришлось ничего особо объяснять по довольно специфической теме работы.
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$400
10 баллов
16 лет назад
Скрипт биржи товаров именно биржи, а не аукциона.
Отличный заказчик. Четко поставленное задание. Оплата в срок. Только положительные эмоции от сотрудничества. Всем рекомендую!!!
Отличная работа, терпеливый и опытный управляющий проектом, результат в точности как заказывали + поддержка проекта на стадии внедрения и первого месяца эксплуатации. Рекомендую.
Ответный отзыв
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
PHP + XML
Четко формулирует требования, не возникает вопросов при уточнении задания. Оплата в срок. Активно содейтсвует при отладке кода.
Все быстро и оперативно, все доработки в режиме онлайн. Приятно было работать.
Ответный отзыв