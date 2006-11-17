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Владимир _vv_

 
39 летРоссия/Иркутск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
papirus
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$110
10 баллов
15 лет назад
Настройка лент NewsGrabber JC.Pro
При настройке были определены трудности на стороне сервера, при которых выполнение задачи было невозможным. Владимир самостоятельно нашел выход из ситуации, полностью перенастроил систему и решил задачу в лучшем виде. Всем советую данного исполнителя.
Все хорошо
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pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
17 лет назад
Разработка модулей для ДЛЕ 5.5
Все сделано вовремя, как обещал. Все ок. Уже обратился к нему еще с заказом.
Приятно работать с грамотным и вежливым заказчиком. Работал без предоплаты - все надежно.
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LAW
54 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
8 баллов
17 лет назад
Разработка модуля для NetCat 2.4 (курсы валют)
Работа выполнена качественно, появившиеся в процессе эксплуатации дополнительные пожелания так же быстро были выполнены. Приятно работать, буду обращаться еще.
Ok
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