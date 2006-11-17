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Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
15 лет назад
При настройке были определены трудности на стороне сервера, при которых выполнение задачи было невозможным. Владимир самостоятельно нашел выход из ситуации, полностью перенастроил систему и решил задачу в лучшем виде. Всем советую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Все хорошо
$1
10 баллов
17 лет назад
Все сделано вовремя, как обещал. Все ок. Уже обратился к нему еще с заказом.
Ответный отзыв
Приятно работать с грамотным и вежливым заказчиком. Работал без предоплаты - все надежно.
$0
8 баллов
17 лет назад
Работа выполнена качественно, появившиеся в процессе эксплуатации дополнительные пожелания так же быстро были выполнены. Приятно работать, буду обращаться еще.