Готовая система юзерменеджер + билинг

$8
Поиск информацииЗакрытнет заявок304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям.

Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и администрирования пользователей и ведения их лицевого счета.

С возможностью пополнения лицевого счета с помощью собственных пинкодов карт экспресс оплаты, webmoney и других е-валют.

С возможностью пользователя оплачивать с лицевого счета какие либо разовые и периодические услуги, например членство в группах.

Желательно PHP + MySQL;

русский язык или с возможностью руссификации;

возможность подключения дополнительных модулей оплаты и расширения платных услуг;

желательная стоимость ПО в пределах 200$, максимум 500$

возможность просмотра демо на сайте производителе ПО.

В предложении необходимо указать название ПО, ссылку на сайт производителя и ссылку на онлайн-демо.

16 лет назад
LAW
54 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Базы вопросов

    Куплю базы(у) популярных вопросов по следующим темам: 1. Бизнес (финансы, банковские услуги , недвижимость, маркетинг, аренда, реклама, бухгалтерия, налогооблажение ит.д) 2. Наука (кроме медицины). 3. Медицина. 4. Бытовая техника 5. Авто-мото 6. где найти + где находится + ...

    Поиск информации4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти и обработать фотографии и описания

    Требуется найти фотографии номеров отелей и описания к номерам. Список требуемых номеров отелей прикреплён. Для каждого номера отеля достаточно одной качественной фотографии. Если будет найдено сразу несколько - это плюс. Фотографии нужно привести к разрешению 345х240 в формате .jpg Оригинал ...

    Поиск информации1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнение табличек

    $50

    Есть Exel файлег. Что там и что нужно: 1. Лист1, 329 городов проставить часовую разницу от Московского времени 2. Лист2, 249 нас.пунктов попробовать найти этот пункт в 1-м листе (учитывая что ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обзвон компаний г.Екатеринбурга

    $50

    Задача: обзвонить 80 компаний г.Екатеринбурга. Цель: добыть информацию. По каждой организации интересуют около 8-10 позиций (5-10 минут разговора, ответы уместятся в 2х строчках) Требования: Вежливость при телефонном разговоре, аккуратность в заполнении отчета. Важно чтоб информация была точной ...

    Поиск информации1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сбор инфо о компаниях г.Екатеринбурга -100компаний

    Необходимо собрать контактную информацию, краткое описание и еще около 10 параметров (цена услуги, условия, особенности и т.д) по 100 (приблизительно) фирмам г.Екатеринбурга. Категория организаций конкретная. Источники любые, главное их достоверность. Отчетность в виде таблицы ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поиск информации о торговых площадках

    Требуется от 1 чел. для поиска информации по торговым площадкам, в т.ч. и стран хСССР. Необходимо собрать информацию вида: Название + урл Логотип в графическом исполнении (обычно стоит в шапке) Основные виды товаров Категория площадки (аукцион, собственный магазин, торговая площадка) Партнерская ...

    Поиск информации5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти сайты по признаку (парсинг)

    $50

    Здравствуйте ) Задача состоит в том что нужно найти в сети при помощи поисковиков (гугла, яху, мсн) все сайты проиндексированые ими, по нескольким признакам. Всего в индексе около 27К таких сайтов по версии гугла. Классические методы ...

    Поиск информации4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составление списка наиболее популярных вопросов

    $200

    Требуется составить список наиболее популярных вопросов, задаваемых в поисковых системах Рунета. Вопросы должны быть составлены в виде законченных предложений, оформленных по всем правилам русского языка. Слова могут повторяться в разных вопросах. Вопросы могут иметь сезонную популярность. Рассматриваю ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад