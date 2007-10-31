Готовая система юзерменеджер + билинг

# 1 — $

В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям.

Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и администрирования пользователей и ведения их лицевого счета.

С возможностью пополнения лицевого счета с помощью собственных пинкодов карт экспресс оплаты, webmoney и других е-валют.

С возможностью пользователя оплачивать с лицевого счета какие либо разовые и периодические услуги, например членство в группах.

Желательно PHP + MySQL;

русский язык или с возможностью руссификации;

возможность подключения дополнительных модулей оплаты и расширения платных услуг;

желательная стоимость ПО в пределах 200$, максимум 500$

возможность просмотра демо на сайте производителе ПО.

В предложении необходимо указать название ПО, ссылку на сайт производителя и ссылку на онлайн-демо.