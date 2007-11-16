Заполнение табличек

Есть Exel файлег. Что там и что нужно:

1. Лист1, 329 городов

проставить часовую разницу от Московского времени

2. Лист2, 249 нас.пунктов

попробовать найти этот пункт в 1-м листе (учитывая что в 1-м листе города с населением от 50тыс.человек)

если этот пункт найден, перенести его код и название из первого листа

для тех, которые не найдены, проставить долготу и широту нас. пункта и часовую разницу от Москвы (наиболее

удобный источник информации - википедия). долготу и широту следует проставлять дробными градусами (N градусов

X минут = N+(X/60), в википедии есть автоперевод по клику на координаты)

Срок - день от выбора исполнителя. Работа без предоплаты или через безопасную сделку за счет фрилансера.