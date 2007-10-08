Подобрать программку для анализа ибея

Интересуют максимально детальные чертежи перронов Московского Метрополитена. Бюджет варьируется, можно сдавать как по одной станции, так и оптом. Нужна вся платформа от вьезда до вьезда в тоннель. Ваши предложения ниже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: найти подходящую программку для анализа продаж на ибее. дело в том, что на ибее после заключения сделки почти всегда оствляют отзывы +в самом предмете видно, купили его или нет. И если купили, то по какой цене. Кроме того тарифы ибея известны. Соответственно существует софт следящий за ибеем, за конкретным аккаутом, за группой товаров и т.п. выдающий отчеты о объеме проданного, сумме выручки, маркетинговых расходах и так далее. Соответственно задача такая: надо подобрать программку (или сервис) непременно умеющий делать анализ по конкретному селлеру в течении некоторого времени. "Подобрать" это не просто мне ссылку прислать что вон там мол вроде как... а самому проверить. То есть я зхочу получить от вас совершенно однозначный ответ, а не место где покопаться. Софт может быть платным или бесплатным - это мне все равно. Но он должен делать то, что надо.
проект на самом деле гибрид конкурса и проекта, но все же наверное скорее проект. То есть лучшая заявка это просто прислать мне ссылку. Однако я приму больше одной ссылки, дабы разным софтом следить на случай сбоя одного из них или расхождения данных.
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