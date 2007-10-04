Часовые пояса - база стран с указанием по Гринвичу

$50
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Необходима база всех крупных городов в странах с указанием отклонения +/- по Гринвичу, а также данных о переходе/не переходе страны на летнее время.

Т.е. необходимо иметь данные, например по одной стране, к примеру Россия, и крупных узловых городов с этми значениями.

В общем нужна такая база по всем странам.

16 лет назад
advector
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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