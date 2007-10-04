БД принтеров

Необходимо сформировать БД Цифровых Печатных Машин (это из области цифровой оперативной полиграфии), как монохромных так и полноцветных, выпущенных за последние 10-12 лет.

Состоящую из

1. Тип (Пример: "Ризограф", "Офисный копировальный аппарат", "Принтер", "Мини-типография")

2. Вид (Полноцвеный, Монохромный)

3. Марка (Xerox, Konika-Minolta, CANON...)

4. Серия (DocuColor, Now!Press, BizHub...)

4. Номер (6060, 12, 6115, 705...)

5. Год начала выпуска (1992, 1997...)

Формат EXCEL, CSV, MYSQL

Приветствуется наличие более детального описания - расширенной технической информации.

Также классифицированной: пример - габариты, вес, используемые форматы бумаги, стр/мин А4 color, стр/мин А4 b/w, стр/мин А3 color, стр/мин А3 b/w (по плотностям...) и т.п.

Формат доп данных согласуется.

Предлагайте цену.

Или в коменты или в почту FL(adog)bnmg.ru

Спасибо.