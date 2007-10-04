Собрать данные о вертолетах-самолетах

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сформировать карточки-описания, собрать характеристики, с привязкой к маркам и сериям вертолётов, с набором фотографий (малая бизнес авиация, не военная техника и не гражданские суда).

ТРИ ФАЗЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. ввод основных карточек - 0,3...0,5 (по приоритетности) - макс порядка 170...190 карточек

2. ввод дополнительных - 0,25 - порядка 250...380 карточек

3. уточнение данных - 0,1 - все

Все этапы по каждой карточке проверяются администратором. Оплачиваются заполненные карточки.

Более детальное ТЗ - высылается принятому/принятым исполнителям.

Возможно потребуется 1-3 человек.

Сбор данных будет осуществляться в специальном интерфейсе, вам не нужно будет думать как структурировать информацию и куда ее сохранять.

Предлагайте стоимость за одну полностью заполненную карточку, проверенную администратором.

Не полные данные - не оплачиваются.

Оплата - за одну карточку.

Предпочтение людям с опытом работы по сбору данных.

Спасибо. Ждем открыто, в приват или на почту FL(adog)bnmg.ru или ICQ: 366681169

БЕЗ ЭТОГО НЕ ОБЩАЕМСЯ – напишите в почту о себе и ранее проделанной работе и опыте. Крайне желательны положительные отзывы о вашей работе.

Спасибо за внимательность и проявленный интерес.

16 лет назад
advector
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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