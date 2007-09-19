Поиск чертежей

Итак, необходимо подобрать доменное имя, для многопользовательской браузерной игры "Подземка". Тема игры: выживание человечества после ядерной катастрофы в условиях Московского Метро. Название должно быть ёмким и не длинным. Его произношение должно максимально совпадать с написанием. Домен должен ...
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Интересуют максимально детальные чертежи перронов Московского Метрополитена. Бюджет варьируется, можно сдавать как по одной станции, так и оптом. Нужна вся платформа от вьезда до вьезда в тоннель.
Ваши предложения ниже.
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