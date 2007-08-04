advector

Дмитрий Киров advector

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Отпарсить простой каталог компаний

    $10

    Результат нужен в таком виде (excel)  [url=https://goo.gl/bFuQ7S]goo.gl/bFuQ7S[/url]  учтите что phone, www, email – дожны быть гармонизированы и валидны, город должен быть указан везде, регион – по наличию.  пишите в ответ на проект, укажите как давно парсите и есть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • На данных с JSON API поднять сайт (возможно Parse.Server / Firebase)

    У нас своя программная платформа, со своим API, со своими клиентами. API сделано по стандартам JSON API v.1 [url=http://jsonapi.org/]http://jsonapi.org/[/url] Есть реализация всех конектов на Parse.Server CloudCode, на его базе работают мобильные приложения. Оценка по деньгам приблизительная. Зависит от сроков ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт/копирайт новостей - на потоке

    Ищется человек (возможно - не один), для которого использование "литературного русского" языка (а желательно и другие! - разные другие...) - простое, понятное и приятное занятие. Администрация сети проектов посвященных различным странам, ищет на постоянную удаленную работу ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отпарсить несложное

    $15

    Необходимо отпарсить странички (все ссылки что внизу скопом идут) на http://www.cygnussupply.com/ Тип данных: [код запчасти]__[марка]__[описание] "__" - двойное подчёркивание пример как это выглядит на исходнике: 36L8906 - IBM - NETFINITY 5500 VOLTAGE REGULATOR 36L8907 - IBM - NETFINITY 8500R 750W POWER ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Данные для отрисовки контуров регионов в G.MAPS

    $100

    Необходимы точные данные для системной прорисовки контуров районов в API GoogleMaps. Как это сделано на wikimapia.com Необходимы следующие контуры: 1 этап ) Москва - административные и муниципальные округа Москвы и МО 2 этап ) Россия ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Часовые пояса - база стран с указанием по Гринвичу

    $50

    Необходима база всех крупных городов в странах с указанием отклонения +/- по Гринвичу, а также данных о переходе/не переходе страны на летнее время. Т.е. необходимо иметь данные, например по одной стране, к примеру Россия, и крупных ...

    Поиск информации7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • БД принтеров

    Необходимо сформировать БД Цифровых Печатных Машин (это из области цифровой оперативной полиграфии), как монохромных так и полноцветных, выпущенных за последние 10-12 лет. Состоящую из 1. Тип (Пример: "Ризограф", "Офисный копировальный аппарат", "Принтер", "Мини-типография") 2. Вид (Полноцвеный, Монохромный) 3. Марка ...

    MySQL
    Поиск информации8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Собрать данные о вертолетах-самолетах

    Необходимо сформировать карточки-описания, собрать характеристики, с привязкой к маркам и сериям вертолётов, с набором фотографий (малая бизнес авиация, не военная техника и не гражданские суда). ТРИ ФАЗЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 1. ввод основных карточек - 0,3...0,5 (по приоритетности) - ...

    Поиск информации5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт агенты ищутся

    Для постоянной работы ищется несколько удаленных сотрудников. * От Вас требуется: - понимание основ и навыки SEO копирайтинга - отличное знание РУССКОГО языка, желательно индивидуальный стиль (стилистика, грамматика, орфография) - плюсом будет хорошее знание АНГЛИЙСКОГО и других языков (сообщайте, ...

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт : резка/верстка под ajax

    $500

    Требуется html dhtml js&amp;ajax профессионал, работающий в таком ключе и понимающий о чем говорится на этих страницах: http://www.artlebedev.ru/tools/technogrette/html/some-html-principles/ http://pepelsbey.net/webdev/2007/08/04/css-menedzhment-live/ Прошу Вас, понимающих о чем речь, сэкономив наше общее время, и прислав в качестве подтверждения примеры кода сверстанных Вами ...

    HTMLCSSAjax
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист PHP MySQL (без опыта)

    $1000

    Программист PHP MySQL (без опыта работы в компании - с жаждой развиваться в ИТ сфере) Требования: * Мужчина, от 19 лет. * Опыт работы и знание PHP, MySQL/PostgreSQL, JS - от 1 года. * Приветствуется и компенсируется отдельно - ...

    PHPMySQLPostgreSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PHP MySQL (возм. студент)

    $1000

    Требования: * Мужчина, от 21 года. Возможно студент. * Опыт работы от 2 лет. * Знание PHP, MySQL/PostgreSQL, JS, под S.. * Приветствуется и компенсируется отдельно - знание VB script для Windows. * Важно: знание или знакомство с архитектурой ...

    PHPMySQLPostgreSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
devil61
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
$15
10 баллов
16 лет назад
Отпарсить несложное
Была корректно и точно поставлена задача. Своевременно оплачена. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все быстро. Небольшой косячок, но поправил его также быстро как сделал сам парсер. Спасибо. Буду работать.
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