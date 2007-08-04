Результат нужен в таком виде (excel) [url=https://goo.gl/bFuQ7S]goo.gl/bFuQ7S[/url] учтите что phone, www, email – дожны быть гармонизированы и валидны, город должен быть указан везде, регион – по наличию. пишите в ответ на проект, укажите как давно парсите и есть ...
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
У нас своя программная платформа, со своим API, со своими клиентами. API сделано по стандартам JSON API v.1 [url=http://jsonapi.org/]http://jsonapi.org/[/url] Есть реализация всех конектов на Parse.Server CloudCode, на его базе работают мобильные приложения. Оценка по деньгам приблизительная. Зависит от сроков ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищется человек (возможно - не один), для которого использование "литературного русского" языка (а желательно и другие! - разные другие...) - простое, понятное и приятное занятие. Администрация сети проектов посвященных различным странам, ищет на постоянную удаленную работу ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт16 лет назад
Найти и отпарситьстраны регионы города. Отдать все в связках по id. Все страны.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Необходимо отпарсить странички (все ссылки что внизу скопом идут) на http://www.cygnussupply.com/ Тип данных: [код запчасти]__[марка]__[описание] "__" - двойное подчёркивание пример как это выглядит на исходнике: 36L8906 - IBM - NETFINITY 5500 VOLTAGE REGULATOR 36L8907 - IBM - NETFINITY 8500R 750W POWER ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Необходимы точные данные для системной прорисовки контуров районов в API GoogleMaps. Как это сделано на wikimapia.com Необходимы следующие контуры: 1 этап ) Москва - административные и муниципальные округа Москвы и МО 2 этап ) Россия ...Закрыт16 лет назад
- $50
Необходима база всех крупных городов в странах с указанием отклонения +/- по Гринвичу, а также данных о переходе/не переходе страны на летнее время. Т.е. необходимо иметь данные, например по одной стране, к примеру Россия, и крупных ...Поиск информации7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сформировать БД Цифровых Печатных Машин (это из области цифровой оперативной полиграфии), как монохромных так и полноцветных, выпущенных за последние 10-12 лет. Состоящую из 1. Тип (Пример: "Ризограф", "Офисный копировальный аппарат", "Принтер", "Мини-типография") 2. Вид (Полноцвеный, Монохромный) 3. Марка ...Поиск информации8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сформировать карточки-описания, собрать характеристики, с привязкой к маркам и сериям вертолётов, с набором фотографий (малая бизнес авиация, не военная техника и не гражданские суда). ТРИ ФАЗЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 1. ввод основных карточек - 0,3...0,5 (по приоритетности) - ...Поиск информации5 заявокЗакрыт16 лет назад
Для постоянной работы ищется несколько удаленных сотрудников. * От Вас требуется: - понимание основ и навыки SEO копирайтинга - отличное знание РУССКОГО языка, желательно индивидуальный стиль (стилистика, грамматика, орфография) - плюсом будет хорошее знание АНГЛИЙСКОГО и других языков (сообщайте, ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется html dhtml js&ajax профессионал, работающий в таком ключе и понимающий о чем говорится на этих страницах: http://www.artlebedev.ru/tools/technogrette/html/some-html-principles/ http://pepelsbey.net/webdev/2007/08/04/css-menedzhment-live/ Прошу Вас, понимающих о чем речь, сэкономив наше общее время, и прислав в качестве подтверждения примеры кода сверстанных Вами ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Программист PHP MySQL (без опыта работы в компании - с жаждой развиваться в ИТ сфере) Требования: * Мужчина, от 19 лет. * Опыт работы и знание PHP, MySQL/PostgreSQL, JS - от 1 года. * Приветствуется и компенсируется отдельно - ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Требования: * Мужчина, от 21 года. Возможно студент. * Опыт работы от 2 лет. * Знание PHP, MySQL/PostgreSQL, JS, под S.. * Приветствуется и компенсируется отдельно - знание VB script для Windows. * Важно: знание или знакомство с архитектурой ...Закрыт18 лет назад