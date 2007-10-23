Рерайт/копирайт новостей - на потоке

Задача следующая, придумать доменное имя для информационно - новостного сайта, строительной тематики. Делайте свои предложения!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется человек (возможно - не один), для которого использование "литературного русского" языка (а желательно и другие! - разные другие...) - простое, понятное и приятное занятие.
Администрация сети проектов посвященных различным странам, ищет на постоянную удаленную работу человека с опытом и наличием свободного времени.
Если у Вас есть ежедневно 30-60 минут времени, достойный вас - опыт работы, и желание сотрудничать постоянно - информация для Вас:
1. пришлите три коротких рерайта коротких новостей со ссылками на оригинал
2. пришлите новость, написанную вами или переведенную
3. вышлите цены на рерайт и копирайт
4. пришлите ваши icq, тлефон, mail
5. опишите ваш опыт (как у вас с языками?)
Форма сотрудничества - вы делаете работу и размещаете ч/з cms на сайтах
Частота сотрудничества - ежедневно
Форма оплаты - YanexMoney / WM (возможно наличный расчет в МСК)
Динамика платежей - раз в неделю
FL(adog)bnmg.ru
Дмитрий
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