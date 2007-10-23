Рерайт/копирайт новостей - на потоке

Ищется человек (возможно - не один), для которого использование "литературного русского" языка (а желательно и другие! - разные другие...) - простое, понятное и приятное занятие.

Администрация сети проектов посвященных различным странам, ищет на постоянную удаленную работу человека с опытом и наличием свободного времени.

Если у Вас есть ежедневно 30-60 минут времени, достойный вас - опыт работы, и желание сотрудничать постоянно - информация для Вас:

1. пришлите три коротких рерайта коротких новостей со ссылками на оригинал

2. пришлите новость, написанную вами или переведенную

3. вышлите цены на рерайт и копирайт

4. пришлите ваши icq, тлефон, mail

5. опишите ваш опыт (как у вас с языками?)

Форма сотрудничества - вы делаете работу и размещаете ч/з cms на сайтах

Частота сотрудничества - ежедневно

Форма оплаты - YanexMoney / WM (возможно наличный расчет в МСК)

Динамика платежей - раз в неделю

FL(adog)bnmg.ru

Дмитрий