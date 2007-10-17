Написание финансовой аналитики на сайт

Нужно подготовить много текстов по заданой тематике для крупного проекта Предлагается на выбор из 40 тем 30 текстов по теме в тексте 10 разделов по 200 слов можно выбрать несколько тем Оплата: 1$ за 200 слов на WebMoney Сроки сжатые Обращаться: [email protected] Предпочтение ...
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Требуется человек, знакомый с ТЕХНИЧЕСКИМ анализом валютного рынка форекс, нефти, золота. Нужно писать ежедневные обзоры. Работа постоянная.
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